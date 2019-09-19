Музей ретро-техники откроется в Солнечногорске. Какие автомобили там можно увидеть?

От «Запорожца» до «Волги» и отреставрированных автобусов можно будет увидеть в Солнечногорске. Местный коллекционер Борис Ванин готовиться открыть музей ретро-техники. Полюбоваться машинами можно будет абсолютно бесплатно.

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Одна из самых популярных машин 1960-х годов — 21-я «Волга». Этот автомобиль стал первым в коллекции Бориса, его мужчине подарили на 50-летие. Многие экспонаты коллекционер отдает на реставрацию, так как стремится восстановить первоначальный облик каждой машины. Но эта «Волга» оригинальна на 98% — 10 лет назад ее только покрасили.

Самый ценный экземпляр коллекции — 400-й «Москвич»-кабриолет. Он был выпущен в первой половине 20 века. Но чтобы прокатиться с ветерком, крышу приходилось открывать вручную и заранее. В музее можно будет увидеть и знаменитую черную 14-ю «Чайку», на которой ездили министры.

В коллекции Бориса Ванина есть не только ретро-машины, но и автобусы. Их не так много: один отреставрирован, три — в работе. Мужчина рассказал, что один из автобусов был сделан на заводе ЛАЗ во Львове. Это была последняя партия автобусов 695-й модели.

Источник фото: телеканал «360»

Через полтора месяца Борис планирует открыть в Солнечногорске музей ретро-техники. Вход будет бесплатным. Глава городского округа Владимир Слепцов поддержал инициативу коллекционера и осмотрел будущие экспонаты.

Источник фото: телеканал «360»

Музей откроется в здании компании автоперевозок «Автотрейн» в поселке Красный Воин. Помещение уже ремонтируют. Здесь предусмотрели грузоподъемный лифт для машин, чтобы те заняли свои места на третьем этаже. Борис планирует сам проводить экскурсии, а вход будет свободным для всех.