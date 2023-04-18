Культура 18 апреля 2023, 15:10 Музей реставрации откроют на Литейном проспекте в Петербурге

Читать 360tv в

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров в разговоре с ТАСС сообщил о возможном открытии Музея реставрации в здании дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте в Петербурге.

В особняке также планируют проводить театральные и музыкальные мероприятия.

Реклама

«Собственно, концепцию [музея] мы разработали, приступили к сбору каких-то материалов. Дело в том, что Ленинград, Петербург — это крупнейший центр реставрации и нашей страны, и всего мира», — процитировали Мудрова «Невские новости».

Особняк на Литейном проспекте был возведен еще в 1858 году. Его площадь — более семи тысяч квадратных метров.