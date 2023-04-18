18 апреля 2023, 15:10
Музей реставрации откроют на Литейном проспекте в Петербурге
Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров в разговоре с ТАСС сообщил о возможном открытии Музея реставрации в здании дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте в Петербурге.
В особняке также планируют проводить театральные и музыкальные мероприятия.
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«Собственно, концепцию [музея] мы разработали, приступили к сбору каких-то материалов. Дело в том, что Ленинград, Петербург — это крупнейший центр реставрации и нашей страны, и всего мира», — процитировали Мудрова «Невские новости».
Особняк на Литейном проспекте был возведен еще в 1858 году. Его площадь — более семи тысяч квадратных метров.
Санкт-Петербург
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