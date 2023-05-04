Культура 04 мая 2023, 14:08 Музей Пушкина отреставрируют в Гурзуфе

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Реставрационные работы стартовали в доме-музее Александра Пушкина в Гурзуфе, в котором поэт жил летом 1820 года. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

В ходе реставрации специалисты укрепят полы, крышу и заменят все окна. По данным RT, рабочие опираются на эскизный проект 1808 года, который обнаружили сотрудники музея.

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Отмечается, что реставраторы восстановят голландскую изразцовую печь и заменят все окна в доме, на эти цели выделили 200 миллионов рублей.