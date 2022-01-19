Музей прокуратуры открылся в Салехарде
Музей ямальской прокуратуры появился в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».
На церемонии открытия присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и прокурор Ямала Виктор Эпп.
«Среди экспонатов есть печатная машинка, формы разных времен и награды, но самое главное — детали Нюрнбергского процесса, когда весь мир осудил злодеяния военных преступников нацистской Германии», — рассказал Эпп.
В скором времени в музее начнут проводить экскурсии для школьников и студентов.