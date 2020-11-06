Музей «Поезд Победы» с иммерсивной инсталляцией прибыл в Тулу
Музей «Поезд Победы» с иммерсивной инсталляцией прибыл в Тулу в четверг, 5 ноября. Уникальная выставка размещена в движущемся составе, что обеспечивает гостям эффект присутствия, пишет сайт «Утро.ру».
Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила ценность этого музея.
«Такие проекты, как „Поезд Победы“, помогают нашим ребятам прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы», — подчеркнула она.
Поезд состоит из восьми вагонов, и каждый из них посвящен конкретной теме. Все желающие узнают о быте довоенного Ленинграда и операции «Багратион». Помимо прочего, гости смогут даже почувствовать себя участниками Великой Отечественной войны, побывав в окопе или оказывая помощь «раненым в бою».