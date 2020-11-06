Музей «Поезд Победы» с иммерсивной инсталляцией прибыл в Тулу

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила ценность этого музея.

«Такие проекты, как „Поезд Победы“, помогают нашим ребятам прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы», — подчеркнула она.

Поезд состоит из восьми вагонов, и каждый из них посвящен конкретной теме. Все желающие узнают о быте довоенного Ленинграда и операции «Багратион». Помимо прочего, гости смогут даже почувствовать себя участниками Великой Отечественной войны, побывав в окопе или оказывая помощь «раненым в бою».