Музей «Поезд Победы» прибыл в Волгоград

Поезд-музей побывал уже в 13 различных городах, через которые проходила линия фронта ВОВ. Дальше его ожидает небольшое техническое обслуживание, а после этого состав отправится на Дальний Восток.

«Авторы создали „машину времени“, которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны», — рассказали в пресс-службе региона.