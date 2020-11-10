Музей «Поезд Победы» прибыл в Волгоград
Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Волгоград. Он останется в городе на два дня, за это время его смогут посетить все желающие. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Поезд-музей побывал уже в 13 различных городах, через которые проходила линия фронта ВОВ. Дальше его ожидает небольшое техническое обслуживание, а после этого состав отправится на Дальний Восток.
«Авторы создали „машину времени“, которая переносит посетителей в поезд, несущийся по дорогам войны», — рассказали в пресс-службе региона.