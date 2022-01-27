Музей Победы запустил новую экскурсию «Непокоренный Ленинград»

Новая экскурсия «Непокоренный Ленинград» появилась в Музее Победы в честь 78-летия освобождения Ленинграда от нацистов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Заведующая методическим сектором отдела экскурсионного обслуживания Музея Победы Светлана Клевцовская особенно отметила экспозицию «Подвиг народа».

«На 3000 квадратных метрах соединение такого количества декорационных приемов, такого количества музейных предметов, исторической информации, мультимедийных средств, манекенов и прочего, — такого больше нигде нет», — рассказал она.

Также посетители смогут узнать о жизни в блокадном Ленинграде и о том, как в таких условия продолжали работать различные предприятия.