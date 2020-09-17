Музей Оксфорда убрал «высушенные головы» из-за расизма

Высушенные головы «укрепляли расистское и стереотипное мышление». В рамках «процесса деколонизации» из залов убрали 120 украшенных черепов, скальпов и египетских мумий.

«Вместо того, чтобы позволить нашим посетителям глубже понять образ жизни друг друга, экспонаты усилили расистское и стереотипное мышление, которое сегодня противоречит ценностям музея», — рассказала директор учреждения Лаура ван Брукховен.

Теперь посетители увидят на месте коллекции специальную объяснительную надпись.

Многие из экспонатов были украдены из бывших колоний Британии и изображали другие культуры «примитивными» и «дикими», говорится в сообщении. Руководство музея свяжется с потомками владельцев артефактов. Теперь предстоит выяснить, следует ли их вернуть на родину.

«Высушенные головы» изготавливали индейцы Южной Америки, потом их обменивали на оружие у колонизаторов, отметила «Русская планета». Этот спрос привел к резкому росту насилия в XIX и XX веках.