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    17 сентября 2020, 14:28

    Музей Оксфорда убрал «высушенные головы» из-за расизма

    Алена Макаренко

    Музей Оксфордского университета убрал свою знаменитую коллекцию «высушенных голов» и прочих человеческих останков. Все это из-за расизма. Об этом сообщило издание The Independent.
    Музей Оксфорда убрал «высушенные головы» из-за расизма

    Высушенные головы «укрепляли расистское и стереотипное мышление». В рамках «процесса деколонизации» из залов убрали 120 украшенных черепов, скальпов и египетских мумий.

    «Вместо того, чтобы позволить нашим посетителям глубже понять образ жизни друг друга, экспонаты усилили расистское и стереотипное мышление, которое сегодня противоречит ценностям музея», — рассказала директор учреждения Лаура ван Брукховен.

    Теперь посетители увидят на месте коллекции специальную объяснительную надпись.

    Многие из экспонатов были украдены из бывших колоний Британии и изображали другие культуры «примитивными» и «дикими», говорится в сообщении. Руководство музея свяжется с потомками владельцев артефактов. Теперь предстоит выяснить, следует ли их вернуть на родину.

    «Высушенные головы» изготавливали индейцы Южной Америки, потом их обменивали на оружие у колонизаторов, отметила «Русская планета». Этот спрос привел к резкому росту насилия в XIX и XX веках.

    Новости SMI.FM