Музей обороны Севастополя запустил видеоэкскурсии

Администрация музея поделилась идей создания такого варианта экскурсий. По их словам, связано это с тем, что с 1 апреля в городе ввели режим самоизоляции. Для того, чтобы жители могли сидеть дома с пользой, запустили видеоэкскурсии из цикла онлайн-встреч «Страницы истории».

Первая часть экскурсий посвящена истории собора Святого Равноапостольного князя Владимира — усыпальнице выдающихся флотоводцев-адмиралов.