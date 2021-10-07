Музей на набережной Тарко-Сале откроют к 90-летию района
Туристов привлекут на небережную Тарко-Сале открытием нового музея
Музей под открытым небом «Хайро-Space» собираются открыть на набережной Тарко-Сале к 90-летию района. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Таким образом на популярную в городе набережную хотят привлечь туристов. Там появятся мобильные музейные экспозиции с этнографической направленностью. На музей нужно 549 тысяч рублей.
Открытие планируется приурочить к 90-летию района. Юбилей будет отмечаться в сентябре следующего года.