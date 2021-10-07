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    07 октября 2021, 15:56

    Музей на набережной Тарко-Сале откроют к 90-летию района

    Туристов привлекут на небережную Тарко-Сале открытием нового музея

    Дарья Морозова

    Музей под открытым небом «Хайро-Space» собираются открыть на набережной Тарко-Сале к 90-летию района. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Таким образом на популярную в городе набережную хотят привлечь туристов. Там появятся мобильные музейные экспозиции с этнографической направленностью. На музей нужно 549 тысяч рублей.

    Открытие планируется приурочить к 90-летию района. Юбилей будет отмечаться в сентябре следующего года.