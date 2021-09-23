Музей мусора открыли под Калининградом

В поселке Сосновка Калининградской области открыли Музей мусора «Му-Му-Ка». Об этом сообщил «Мир 24».

Создатели выставки создали две площадки. Некоторые экспонаты находятся под открытым небом, другие же в помещении. На выставке представлены скульптуры, созданные из мусора и отходов.

Также музей позволяет взаимодействовать с экспонатами. Например, желающие могут забраться на огромного динозавра, сделанного из старого фургона, или посидеть в кресле из старых теннисных мячей и кукольных голов.

Ранее мужчина из Мексики создал собственный музей. Отец маленькой девочки решил порадовать дочку и подарил ей несколько машинок в виде персонажей мультфильма «Тачки». В итоге мужчине настолько понравились фигурки, что он решил собрать огромную коллекцию из более чем тысячи предметов. Он собирал предметы на протяжении 15 лет. В его коллекции набралось около 1200 памятных вещей. Мужчина даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.