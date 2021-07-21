Музей мемов открыли в Гонконге

Музей мемов открылся 16 июля в Гонконге. Выставочную площадку организовал сайт 9GAG, созданный для обмена юмористическими изображениями. Об этом сообщил сайт торгового центра K11 Art Mall, где и расположилась выставка.

Музей мемов будет работать временно, до 5 сентября. Посетить его можно бесплатно, передала «Газета.ru».

Посетители выставки смогут ознакомиться с сотнями изображений мемов. Кроме того, авторы проекта предоставляют возможность сделать временную татуировку с любимым мемом. В музее функционирует несколько интерактивным площадок с элементами дополненной реальности. Все желающие смогут приобрести специальные карточки с героями мемов и другие сувениры, а также сделать фотографию в стиле популярных изображений.

В Twitter-аккаунте 9GAG сказано, что сайт является первым в мире музеем мемов. Однако это не совсем так. Первый в мире аналогичный музей открылся в августе 2019 года в чикагской художественной галерее The 6th Dimension Space + Gallery