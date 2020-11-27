Музей Лондона соберет в коллекцию сны во время пандемии

Проект культурного учреждения называется «Хранители сна». Его авторы предлагают сохранить и передать потомкам изменения в сознании людей с приходом в мир коронавируса.

Музеи всегда собирали коллекции снов, рассказала куратор направления цифровых технологий Лондонского музея Фотейни Аравани. Раньше они представляли собой визуализацию ночных видений — картины и рисунки.

«Мы хотим открыть нашу коллекцию для лондонцев и включить в нее их сны, рассказанные собственными словами, немного расширив определение того, что можно считать музейным объектом», — объяснила Аравани идею проекта.

В «Хранителях сна» будут собраны сны без их интерпретации или анализа. Все ночные видения сделают доступными для изучения. Благодаря коллекции удастся сохранить историю Лондона во время пандемии.

«Сны стали одной из первых вещей, которые резко изменились почти сразу после начала пандемии. Мне хочется собрать свидетельства того, что COVID-19 влияет не только на нашу сознательную жизнь, но и на наше подсознание, жизни наших снов», — пояснила Аравани.

Над проектом работают Лондонский музей и Музей снов канадского университета Онтарио. Горожан просят присылать рассказы про свои сны по электронной почте до 15 января 2021 года. Позднее у авторов самых интересных историй возьмут интервью.

Сны лондонцев во время пандемии будут ценным источником информации для будущих историков, ученых и художников, считает преподаватель психологии Лондонского университета королевы Марии доктора Валдас Норейка. Они узнают о влиянии этого события не только на мысли людей наяву, но и на их сокровенные переживания, мечты и кошмары, написал «Ридус».