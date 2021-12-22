Музей купцов Елисеевых появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге в марте следующего года появится музей купцов Елисеевых. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Музей расположится на территории одноименного магазина, который находится в центре города на Невском проспекте.

«Магазин купцов Елисеевых — это не просто продуктовый супермаркет, это полноценная достопримечательность, в этом здании сохранилась история нашей страны и города, и мы хотим о ней рассказать петербуржцам и гостям города», — подчеркнула специалист по связям с общественностью магазина Дарья Ладилова.

По ее словам, сбор экспозиции уже стартовал. В нее войдут личные вещи купцов с красивыми узнаваемыми подписями.