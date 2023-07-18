Культура 18 июля 2023, 16:36 Музей культуры стран Африки откроется в историческом районе Москвы ТАСС: музей культуры стран Африки появится в Пресненском районе Москвы Музей Востока / Соцсети

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В Москве появится музей культуры стран Африки. Он расположится в бывшем здании Центра современного искусства в Пресненском районе города. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Музея Востока Александр Седов.

Всего в фондах Музея Востока находятся около двух тысяч предметов искусства и быта стран Африки. В новом помещении разместят экспозиции о традиционных культурах тропической Африки, искусстве Восточной и Северной Африки, а также дипломатических отношениях между Россией и государствами континента.

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В дальнейших планах Музея культуры стран Африки — совместные проекты с культурными центрами Эфиопии, Танзании, Мали, Судана, Камеруна и множества других стран.

После нескольких лет обсуждений и выстраивания концепций музея его создание вышло на практическую составляющую. Его появление станет значительным шагом в укреплении стратегического партнерства и стран Африканского континента. Для этих целей выделили здание на Зоологической улице, дом 13, в центре Москвы. Александр Седов Генеральный директор Музея Востока

Ранее в Москве в музее на Большой Пироговской открыли выставку «Пречистенка Михаила Булгакова».