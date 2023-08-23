Культура 23 августа 2023, 16:43 Музей космонавтики в Москве откроет выставку к юбилею Сергея Крикалева Музей космонавтики откроет уличную выставку «Герой России № 1» к 65-летию Сергея Крикалева Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Музей космонавтики подготовил уличную выставку «Герой России № 1», посвященную 65-летию летчика-космонавта Сергея Крикалева. Она будет доступна для просмотра с 25 августа до 8 сентября перед входом в здание, сообщила пресс-служба музея.

«Экспозиция расскажет о шести полетах Сергея Крикалева, о его работе на МКС и выходах в открытый космос. На ней представят фотографии, сделанные на Земле и на орбите, а также личные вещи космонавта, которые он передал в фонды музея», — говорится в сообщении.

Реклама

Музей космонавтики стал одним из крупнейших научно-технических музеев в России и вошел в тройку самых посещаемых музеев столичного Департамента культуры. Его современную экспозицию можно увидеть в восьми выставочных залах. В коллекции — более 100 тысяч предметов, включая образцы ракетно-космической техники, документы, марки, монеты, произведения искусства и другие интересные экспонаты.

Ранее научный обозреватель Николай Гринько рассказал, зачем космонавтам нужна антибактериальная одежда.