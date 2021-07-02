Музей Гумилева запланировали открыть в Петербурге

Представители Гумилевского общества хотят открыть в Санкт-Петербурге музей, посвященный поэту. С такой инициативой обратилась на прямую линию Владимира Путина председатель организации Ольга Медведко, написала газета «Петербургский дневник».

Медведко пояснила, что идея открыть музей появилась в связи с памятными датами — в этом году исполнилось 135 лет со дня рождения Николая Гумилева, а в августе будет 100 лет со дня его расстрела. В Гумилевском обществе отметили, что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге до сих пор нет ни музея, ни даже памятника поэту.

«Трудно переоценить значение личности Гумилева, поэта, воина, дважды Георгиевского кавалера, путешественника, учителя в деле духовного и патриотического воспитания молодежи. От имени Гумилевского общества и миллионов любителей русской поэзии просим увековечить память поэта Николая Гумилева и содействовать открытию музея в его родном городе Санкт-Петербурге», — написала Медведко в обращении к президенту.

Из администрации президента пришел ответ о регистрации и рассмотрении заявления. Инициативу перенаправят в Минкультуры и правительство Санкт-Петербурга.