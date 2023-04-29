Культура 29 апреля 2023, 00:28 Музей глины открыли в Балахне

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В Балахне открыли Музей глины. В нем представили экспозиции, посвященные истории кирпичного, изразцового и гончарного промыслов. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные администрации Балахнинского муниципального округа.

Музей включили в Балахнинский музейный историко-художественный комплекс. Его разместили в здании на улице Карла Маркса.

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Перед открытием специалисты провели ремонтно-реставрационные работы. Данное здание является объектом культурного наследия регионального значения. Оно входит в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.