Музей геральдики и наград построят в дании Биржи в Петербурге

Музей геральдики и наград, помещения для временных выставок, конференц-зал и библиотеку планируют построить в здании Биржи в Санкт-Петербурге. Новые помещения возведут после реконструкции здания. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Работы планируют завершить в ноябре. Решение о создании музея было принято еще в 2013 году. Центральный зал Биржи отведут для проведения торжественных церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага и Дню России.

Кроме того, там планируют вручать государственные награды, проводить кинопоказы, концерты и конференции.