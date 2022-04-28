Музей электронной книги появился в Москве

Музей электронной книги открылся в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ). Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

По данным сайта «ПолитЭксперт», посетители смогут узнать историю возникновения электронных книг, начиная с появления первой письменности в мире. Директора РГБМ Ирина Михнова рассказала, что огромное количество информации было непросто уместить на 80 квадратных метрах, которые занял музей.

«То есть, здесь отражены очень большие исторические периоды существования книги как носителя информации, еще и на таком небольшом пространстве», — подчеркнула она.