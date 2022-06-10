Музей электрической эпохи появится в Санкт-Петербурге

Архитектурное бюро «Студия 44» создаст Музей электрической эпохи на месте Центральной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Закрытое здание планируют превратить в общественное пространство. Там остались паровые машины, водогрейные котлы, газовые турбины и другое оборудование.

Музей будет состоять из четырех тематических блоков — «Предчувствие электрической эпохи», «Зарождение электрической эпохи», «Электрический бум» и «Глобальная перспектива».