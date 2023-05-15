Культура 15 мая 2023, 23:50 Музей длиной в половину квадратного метра откроют в Екатеринбурге

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В «Ночь музеев» в Екатеринбурге откроют выставочное пространство, площадь которого составит половину квадратного метра. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные организаторов акции.

Музей будет располагаться неподалеку от Водонапорной башни. Открытие пройдет 20 мая. Посетители смогут полюбоваться на работы-миниатюры с изображением городских пейзажей, достопримечательностей, копий картин и экспонатов из городских музеев. Размер самой большой представленной работы составит 4×4 сантиметра.