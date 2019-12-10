Музей боевого братства России открылся в Санкт-Петербурге

Музей боевого братства — это проект Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец». Предполагается, что экспозиция станет выездной. Так авторы хотят «донести до людей настоящую правду».

«Хотим посетить Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города. Не каждый может выбраться в Петербург, а люди должны это увидеть, своими руками прикоснуться к истории», — пояснил руководитель центра «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

По информации издания, большая часть выставки рассказывает о героях Донбасса. На ней посетители могут увидеть личные вещи командиров Донецкой и Луганской народных республик.

На отдельном стенде располагаются рассказы о погибших в Сирии добровольцах.

«Конечно, было трудно. Подготовка выжала все силы. Но самое главное, что у нас родилась площадка, где мы сможем рассказать молодежи правду о том, что происходило, и какова роль русского воина-освободителя», — уточнил Владимиров.

В настоящее время экспозиция продолжает расти: добровольцы, военные, их родственники и другие неравнодушные люди постоянно приносят новые вещи. Работники музея планируют пополнить выставку экспонатами, которые посвящены Афганскому конфликту и Вьетнамской войне.