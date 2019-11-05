Музей боевого братства России откроет свои двери в Санкт-Петербурге

Руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров рассказал, что экспозиция музея посвящена конфликтам последних 10-20 лет: это Кавказ, Грузия, Осетия, Абхазия, Приднестровье, Карабах, Чечня, Афганистан, Донбасс и Сирия.

«Все это — наша боль, страницы нашей истории, которые невозможно забыть. И наша задача, чтобы будущие поколения помнили об этой истории; чтобы они могли прийти в наш музей и окунуться в эту атмосферу. Как у нас в свое время в школе были различные герои типа Чапаева, Тимура и его команды, у современной молодежи тоже должны быть примеры истинного героизма и любви к Родине. Эта площадка станет настоящим просветительским центром, где мы будем рассказывать о замечательных людях, которые творили и творят историю», — уверил Владимиров.

У музея уже появился свой символ: летящий ввысь сокол с георгиевской лентой. Он восходит к старославянским легендам и подвигам русских богатырей.

Владимиров рассказал, что запасники музея пополняются еженедельно. Один из гостей презентации привез два новых экспоната, относящихся к Чеченской кампании.

Отмечается, что у входа в здание музея посетителей встретит стена с памятными надписями гостей. Например, поэта-ополченца Артема Сычева, профессора политехнического университета и писательницы Ирины Буториной, ленинградского поэта Евгения Думова, донецкого барда Сергея Тарана и 12-летней девочки из Славянска Анны Жижченко, которая написала здесь: «Отмените войну».

По мнению создателей музея, его экспозиция будет интересна как жителям Санкт-Петербурга, так и туристам. Для иностранцев здесь организуют экскурсии на разных языках.

Также здесь будут проводить различные мероприятия. На данный момент уже запланированы презентация новой книги Андрея Ваджры 16 декабря и торжественное закрытие международного фестиваля культуры 17 декабря.