Музеи Петербурга потеряли миллионы на самоизоляции

Доходы многих культурных учреждений относятся к коммерческой тайне. В связи с этим телеканал самостоятельно подсчитал потенциально недополученные доходы музеев. Для этого бралось ожидаемое число посетителей и официальная стоимость входных билетов. Все данные являются приблизительными, в итоги не включены возможная прибыль от сувенирной продукции, расходы на амортизацию и зарплаты сотрудникам.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Филиалы Государственного музея истории Санкт-Петербурга могли бы посетить около 223 тысяч человек. В среднем, в музеи-филиалы взрослый билет обходится в 200 рублей. Только на этих непроданных билетах ГМИ недополучил 44,6 миллиона рублей.

Республика кошек и котов

В «Республике кошек и котов» доходы близки к нулю. Время самоизоляции музей пережил только благодаря волонтерами, спонсорам и просто любителям котов.

«Что касается денег и гостей, ситуация с финансами у нас, конечно, катастрофическая», — рассказали в пресс-службе.

Билеты в «Республику кошек и котов» стоят от 300 до 500 рублей. В 2019 году каждый месяц котов навещали около трех тысяч посетителей, то есть за три месяца девять тысяч человек. Значит, музей мог не досчитаться приблизительно 3,6 миллиона рублей.

Музей «Русский Левша»

«Нас просто закрыли и бросили на произвол судьбы, при том, что налоги за первый квартал года в апреле пришлось заплатить полностью, не имея дохода», — рассказала основатель музея Татьяна Ковша.

Учреждение ничего не получило за март, апрель, май, июнь и начало июля. Для открытия по новым требованиям Роспотребнадзора администрации требуется еще 200 тысяч рублей.

«Музей Достоевского»

За самоизоляцию в музее потеряли около трети доходов. В мае и июне обычно бывает очень много посетителей, отметили в пресс-службе.

Музей Фаберже

Взрослый билет стоит 500 рублей, льготные билеты — по 250 рублей. Для подсчета авторы материала взяли среднюю цену в 375 рублей. За период ограничений учреждение могли посетить 209 тысяч человек — столько было гостей за аналогичный период 2019 года. А значит, музей потенциально смог бы заработать на билетах почти 78,4 миллиона рублей.