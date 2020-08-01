Музеи Москвы смогут принимать группы туристов до 20 человек

Музеи открылись для посетителей с 16 июня. С тех пор максимальная численность экскурсионных групп не превышала пяти человек.

«Допускается проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых экскурсий с количеством посетителей не более 20 человек при условии соблюдения социального дистанцирования», — сказано в приказе за подписью главы департамента культуры Александра Кибовского.

Ранее чиновник говорил о планах увеличить число экскурсантов в группах с 1 августа. Глава департамента объяснял это большим количеством заявок на экскурсии.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, посетители и группы туристов должны соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра. Также музеям необходимо контролировать наличие масок у всех посетителей.

С начала марта в Москве сохраняется режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. С 29 марта по 9 июня в городе действовала пропускная система и режим самоизоляции. Сейчас в столице открыты ТЦ, работают рестораны и кафе, а также остальной бизнес. При этом в помещении требуется носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.