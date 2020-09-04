Музеи Москвы и аудиогид от звезд. «Одноклассники» запустят виртуальную выставку

Социальная сеть «Одноклассники» запустит ко Дню города виртуальные экскурсии по Москве. Участники смогут не только пройтись онлайн по столичным музеям, но и послушать аудиогиды от звезд.

Бесплатно посетить выставку можно будет с 5 сентября на портале «Мы в музей». Аудиоэкскурсию для пользователей проведут Юлия Снигирь, Николай Фоменко, Владимир Вдовиченков, Максим Матвеев и другие известные люди.

Для виртуальной выставки специалисты собрали экспонаты Музея Москвы, Музея Отечественной войны 1812 года, Третьяковской галереи, Дарвиновского музея и Ботанического сада МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород». На портале можно будет познакомиться с коллекцией проектов об искусстве и истории столицы.

Историю автомобиля «Москвич» 1947 года расскажет Вдовиченков, а Снигирь раскроет тайны белки-альбиноса из Дарвиновского музея. Для желающих узнать о легендарной собаке Павлова выступит Владимир Маркони. Кроме того, пользователи «Одноклассников» услышат звездные аудиогиды про гренадерку из Музея Отечественной войны 1812 года.

После виртуальных экскурсий участникам предложат пройти познавательный квиз, за который можно получить подарки. Для этого нужно запустить мини-приложение в группе «Московские сезоны» и ответить на 10 вопросов. Ответившие на большинство вопросов получат на главную фотографию профиля значки «знатока», «профессора» или «ценителя» истории.

Аудиогиды, квиз и виртуальные экскурсии «Одноклассники» создали совместно с циклом фестивалей «Московские сезоны».