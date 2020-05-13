Российские музеи при благоприятном сценарии смогут открыться в середине июля. Решение Минкульт будет принимать, опираясь на эпидемиологическую обстановку, консультируясь с главами региона и по согласованию с Роспотребнадзором.

Об этом РИА «Новостям» сообщила пресс-служба министерства.

«В настоящее время Министерство культуры подготовило и направило в правительство РФ дорожные карты, в которых прописаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы детально проработаны с федеральными учреждениями. Отдельно в отношении каждой отрасли — музеев, библиотек, театров.

Дорожные карты разбиты на этапы. Старт их реализации зависит от снятия ограничительных мер.

«Говорить о нормальной жизни музеев можно с того момента, когда будет разрешено выйти на свои рабочие места всему коллективу или хотя бы большей части сотрудников», — пояснили в ведомстве.

Подчеркивается, что первоочередной задачей музеев будет проведение тотальной дезинфекций всех помещений. Музеи закупят необходимые средств защиты сотрудников и посетителей, средства температурного контроля, запасные маски и санитайзеры. Произведет расчет максимального числа посетителей с учетом необходимой двухметровой дистанции между людьми по каждому залу музея.

«А также снабдить помещения информационными табличками и нанести соответствующую разметку на всем протяжении следования посетителей — от входа до выхода; неоднократно протестировать всю систему санитарной безопасности; обеспечить своевременное информирование граждан как о новых правилах посещения музея, санитарных нормах, так и о новых проектах, которыми музеи будут встречать своих посетителей», — добавили в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии музеи начнут работать по-новой схеме. Чтобы полюбоваться шедеврами искусства, придется предварительно зарегистрироваться.