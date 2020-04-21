Музеи мира устроили конкурс на звание самого уродливого экспоната

Авторы проекта попросили выкладывать работы с хештегом #curatorbartle в социальные сети. Первым с фразой «Можете ли вы показать что-то круче?» пост выложил Йоркширский музей. На фото — пучок волос из могилы римской женщины III–IV веков нашей эры.

В итоге интернет заполонили не самые приятные, но занимательные экспонаты со всего мира. К примеру, Музей Питт-Риверса из Оксфорда выложил изображение сердца овцы начала ХХ века с булавками и гвоздями, «которое нужно носить как амулет от злых заговоров».

Еще один экспонат — «Зомби-Моллюск». который представил Музей Бексхилла (Великобритания).

Среди многочисленных работ ни одной — из России. Хотя экспонаты из Кунсткамеры в Петербурге могли вполне посоревноваться и даже выиграть в новом музейном флешмобе.