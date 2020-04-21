    21 апреля 2020, 19:34

    Музеи мира устроили конкурс на звание самого уродливого экспоната

    Эля Данилюк

    Сотрудники музеев во всем мире не скучают во время всеобщей самоизоляции. Пока одни проводят онлайн-экскурсии, другие — организовывают флешмобы. Так, Йоркширский музей устроил конкурс на звание самого уродливого экспоната, сообщило издание The Gardian. Идею поддержали многие галереи.
    Музеи мира устроили конкурс на звание самого уродливого экспоната

    Авторы проекта попросили выкладывать работы с хештегом #curatorbartle в социальные сети. Первым с фразой «Можете ли вы показать что-то круче?» пост выложил Йоркширский музей. На фото — пучок волос из могилы римской женщины III–IV веков нашей эры.

    В итоге интернет заполонили не самые приятные, но занимательные экспонаты со всего мира. К примеру, Музей Питт-Риверса из Оксфорда выложил изображение сердца овцы начала ХХ века с булавками и гвоздями, «которое нужно носить как амулет от злых заговоров».

    Еще один экспонат — «Зомби-Моллюск». который представил Музей Бексхилла (Великобритания).

    Среди многочисленных работ ни одной — из России. Хотя экспонаты из Кунсткамеры в Петербурге могли вполне посоревноваться и даже выиграть в новом музейном флешмобе.