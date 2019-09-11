Музеи Крыма докажут суду Амстердама принадлежность скифского золота
О предпринятых мерах РИА «Новости» рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. По ее словам, в собранных материалах приводятся подробные сведения о том, откуда взялись музейные предметы.
«Мы еще раз отправили доскональную информацию и документы, которые доказывают принадлежность артефактов из коллекции крымской земле и крымским музеям. Речь идет об архивных документах, начиная с XIX века, еще времен Российской империи и по сей день», — пояснила Умрихина.
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Все имеющиеся документы руководство музея отправило в Амстердам спецпочтой. Они адресованы апелляционному суду, который в июле 2019 года принял промежуточное решение о скифском золоте. Часть аргументов и требований, которые предъявляла украинская сторона, тогда были отменены.
Умрихина напомнила, что коллекцию до окончательного решения не позволили вывезти на Украину. Кроме того, Киев настаивал на невозможности применения конвенции ЮНЕСКО к этому случаю, с чем суд не согласился.
«Украина использовала этот аргумент, хотя он касается незаконно ввезенных предметов, а мы ввезли коллекцию законно», — подчеркнула директор музея-заповедника.
Решение о дате рассмотрения дела для принятия окончательного решения о судьбе артефактов будет принято после того, как обе стороны процесса представят доказательную базу.
В настоящее время коллекция из четырех крымских музеев находится в Амстердаме на хранении. Туда экспонаты привезли после окончания выставки в музее Алларда Пирсона, которая проходила с февраля по август 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией, Киев и Москва не смогли договориться о том, кому принадлежат драгоценности.
Решением Окружного суда Амстердама от декабря 2016 года коллекцию должны были отправить на украинскую территорию. Музеи Крыма подали апелляцию, воспротивившись подобному исходу. Рассматривать жалобу начали только в марте 2019-го.