Музеи Крыма докажут суду Амстердама принадлежность скифского золота

В апелляционный суд Нидерландов направлены доказательства, которые указывают на принадлежность артефактов из коллекции скифского золота музеям Крыма. Решение суда первой инстанции о возврате коллекции Киева ранее было отменено.

О предпринятых мерах РИА «Новости» рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. По ее словам, в собранных материалах приводятся подробные сведения о том, откуда взялись музейные предметы.

«Мы еще раз отправили доскональную информацию и документы, которые доказывают принадлежность артефактов из коллекции крымской земле и крымским музеям. Речь идет об архивных документах, начиная с XIX века, еще времен Российской империи и по сей день», — пояснила Умрихина.

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Все имеющиеся документы руководство музея отправило в Амстердам спецпочтой. Они адресованы апелляционному суду, который в июле 2019 года принял промежуточное решение о скифском золоте. Часть аргументов и требований, которые предъявляла украинская сторона, тогда были отменены.

Умрихина напомнила, что коллекцию до окончательного решения не позволили вывезти на Украину. Кроме того, Киев настаивал на невозможности применения конвенции ЮНЕСКО к этому случаю, с чем суд не согласился.

«Украина использовала этот аргумент, хотя он касается незаконно ввезенных предметов, а мы ввезли коллекцию законно», — подчеркнула директор музея-заповедника.

Решение о дате рассмотрения дела для принятия окончательного решения о судьбе артефактов будет принято после того, как обе стороны процесса представят доказательную базу.

В настоящее время коллекция из четырех крымских музеев находится в Амстердаме на хранении. Туда экспонаты привезли после окончания выставки в музее Алларда Пирсона, которая проходила с февраля по август 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией, Киев и Москва не смогли договориться о том, кому принадлежат драгоценности.

Решением Окружного суда Амстердама от декабря 2016 года коллекцию должны были отправить на украинскую территорию. Музеи Крыма подали апелляцию, воспротивившись подобному исходу. Рассматривать жалобу начали только в марте 2019-го.