17 февраля 2023, 00:28
Музеи Ямала и Архангельска проведут совместные культурные проекты
Музейно-выставочный комплекс Шемановского (ЯНАО) совместно с Государственным музейным объединением «Художественная культура Русского Севера» из Архангельска организуют совместные проекты. Такую информацию озвучили в ходе Арктического культурного форума, сообщил «Север-Пресс».
В ближайшее время в Салехарде могут организовать выставку картин, которая есть в расположении музейного объединения.
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В Архангельске представят археологическую коллекцию МВК из древнего сакрально-производственного центра Усть-Полуй.
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