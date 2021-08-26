Мультсериалы «Союзмультфильма» создаются в сотрудничестве с психологами, рассказали в студии

Представители «Союзмультфильма» рассказали радиостанции «Говорит Москва», что над многими мультфильмами для дошкольников сценаристы работают вместе с психологами. Это нужно для того, чтобы контент прививал детям правильные ценности без назидания.

Психологи помогают внедрить в мультсериалы верные ценности так, чтобы детям было интересно их смотреть.

«Исторически картины „Союзмультфильма“ были не только развлекательными, но и несли воспитательную функцию: их герои доносили до маленьких зрителей ценность добра, семьи, дружбы, творчества, любви к родине. Сейчас наши новые проекты сохраняют это качество. Важным при этом является умение доносить эти смыслы без назидания: с помощью ярких образов, харизматичных персонажей. В то же время многие из наших мультсериалов, нацеленных на дошкольную аудиторию, делаются с привлечением детских психологов», — рассказали в студии.

Представители студии добавили, что наравне с жизненными ценностями детям стараются прививать идею о важности здорового образа жизни.