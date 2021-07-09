Мультсериал по компьютерной игре Resident Evil вышел на Netflix

Новый мультсериал вышел на стриминговой платформе Netflix. За основу сюжета нового сериала была взята франшиза Resident Evil. Первые эпизоды вышли с подзаголовком Infinite Darkness. Они уже доступны для просмотра. Об этом сообщили Nation News.

Сюжет сериала рассказывает о событиях, которые развернулись во вселенной «Резидента» между четвертой и пятой частями игровой серии. Главными героями выступают Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд. Мужчине поручают расследовать взлом Белого дома, а Клэр занимается расследованием собственного дела, связанного с подозрительным рисунком ребенка-беженца.

Для озвучки персонажей создатели серила пригласили актеров озвучки из второй части игры. Сериал заслужил неоднозначные оценки критиков и зрителей. Проект получил 50% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.