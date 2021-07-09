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    09 июля 2021, 12:45

    Мультсериал по компьютерной игре Resident Evil вышел на Netflix

    Арина Бобкова

    Новый мультсериал вышел на стриминговой платформе Netflix. За основу сюжета нового сериала была взята франшиза Resident Evil. Первые эпизоды вышли с подзаголовком Infinite Darkness. Они уже доступны для просмотра. Об этом сообщили Nation News.

    Мультсериал по компьютерной игре Resident Evil вышел на Netflix

    Сюжет сериала рассказывает о событиях, которые развернулись во вселенной «Резидента» между четвертой и пятой частями игровой серии. Главными героями выступают Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд. Мужчине поручают расследовать взлом Белого дома, а Клэр занимается расследованием собственного дела, связанного с подозрительным рисунком ребенка-беженца.

    Для озвучки персонажей создатели серила пригласили актеров озвучки из второй части игры. Сериал заслужил неоднозначные оценки критиков и зрителей. Проект получил 50% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.