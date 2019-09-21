Мультсериал «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Британии и Ирландии

Российский мульсериал «Маша и Медведь» показали 20 сентября в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии. Компания-медиадистрибьютор Generation Madia надеется, что в будущем этот опыт удастся успешно повторить в других странах.

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«Мы работали самым тесным образом с сетью кинотеатров Vue и с [правообладателем мультсериала] компанией Animaccord, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Мы смогли организовать прокат в Великобритании и Ирландии, и надеемся, что скоро сможем расширить его на другие страны. Мы надеемся, что его ждет успех», — цитирует ТАСС коммерческого директора компании Generation Madia Алекса Тейлора-Смита.

Он уверен, что на сеансы «Маши и Медведя» придут многие, потому что прокатчики много вложили в маркетинг. Тейлор-Смит надеется получить данные о том, насколько хорошо мультфильм восприняли в Великобритании, уже на следующей неделе.

Сериал «Маша и Медведь» появился более 10 лет назад, и он по-прежнему остается одним из самых популярных семейных картин на YouTube. Тейлор-Смит уверен, что такая мировая популярность обязательно сыграет в пользу мультсериала.

Первый эпизод русскоязычного мультипликационного сериала «Маша и Медведь» вышел в январе 2009 года, с тех пор лента стала настоящим феноменом. На начало 2019 года эпизод набрал уже более 3,3 миллиарда просмотров.

«Машу и Медведя» знают во всем мире, у англоязычного YouTube-канала Masha and The Bear более четырех миллионов подписчиков, а у русскоязычного аналога — более 18 миллионов.