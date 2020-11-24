Мультсериал «Маша и Медведь» попал в топ-5 самых востребованных в мире

Уточняется, что лауреаты станут известны в январе будущего года. «Маша и Медведь» является единственным отечественным мультфильмом, который представили на премии. Помимо прочего, претендентами на победу в номинации являются детские сериалы «Щенячий патруль», «Свинка Пеппа», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Звездные войны: Войны клонов».

Перечень финалистов составили на основе данных глобального спроса на многосерийные ленты в период с 1 января по 31 октября текущего года.