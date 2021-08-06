Мультсериал «Южный парк» продлили еще на 6 сезонов

Поклонники «Южного парка» увидят еще шесть сезонов мультсериала. Его создатели подписали контракт на продление работы и создание полнометражных фильмов.

«Телесериал „Южный парк“ на канале Comedy Central продлевается до 30-го сезона», — сообщили на сайте анимационного сериала.

Следку о продолжении работы с Треем Паркером и Мэттом Стоуном заключила компания MTV Entertainment Studios. Пока мультсериал насчитывает 24 сезона. Согласно контракту, в 2022 году должен выйти следующий сезон «Южного парка». Последний эпизод планируется выпустить в 2027 году.

Еще сделка компании с создателями мультсериала предполагает съемки полнометражных фильмов по мотивам «Южного парка». Сразу 14 картин выйдут на стриминговом сервисе Paramount+. В 2021 году зрители смогут увидеть первые два фильма. Также планируется выпустить документальную ленту и видеоигру по мотивам мультсериала.

Американский мультсериал «Южный парк» впервые вышел на экраны в 1997 году. Сюжет разворачивается вокруг приключений четырех школьников, живущих в одноименном городке в штате Колорадо.