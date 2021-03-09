Мультяшного скунса вырезали из американского фильма из-за харассмента

Популярного персонажа мультсериалов Looney Tunes и Merrie Melodies скунса Пепе ле Пью вырезали из сиквела фильма «Космический джем». Об этом сообщил Deadline.

Зверька также нет ни в одном из текущих проектов Warner Bros. И пока студия не планирует возвращать его на экраны.

Бойкот анимированному полосатому скунсу объявили из-за того, что он «нормализует культуру изнасилований». По сюжету мультипликационный зверь, который ищет свою любовь, пытается добиться расположения черной кошки Пенелопы. Он ошибочно принимает ее за самку скунса. Та убегает от Пепе, который отпугивает своим запахом и агрессивной манерой поведения.

Поведение персонажа раскритиковал известный обозреватель New York Times Чарльз М. Блоу. По словам журналиста, в первой части Пепе вел себя возмутительно: он постоянно хватал незнакомых девушек, насильно обнимал их и целовал, а иногда даже запирал в комнате. По его мнению, все это напоминает сексуальное насилие, которое неприемлемо в современном обществе.

Кинокомпания Warner Bros. изучила точку зрения обозревателя. После этого студии вырезала из сиквела все сцены со скунсом. В частности, те, в которых он взаимодействует с персонажем актрисы Грейс Санто. Однако Грейс расстроилась из-за такого решения студии: по сюжету в конце сцены Пепе получил оплеуху. По ее мнению, «возмездие» сполна компенсировало бы плохое поведение зверька.

«Космический джем — 2: Новое поколение» покажут 15 июля 2021 года. К героям мультфильмов Looney Tunes присоединится звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» баскетболист Леброн Джеймс.

Пепе ле Пью впервые появился на экранах в 1945 году. Он — герой оригинального «Космического джема» с Майклом Джорданом.