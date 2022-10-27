Мультипликатор Норштейн раскритиковал авторов нового фильма о Чебурашке | 360°

Культура 27 октября 2022, 01:35 Мультипликатор Норштейн раскритиковал авторов нового фильма о Чебурашке

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Художник-мультипликатор Юрий Норштейн обсудил с «Ридусом» предстоящий полнометражный фильм «Чебурашка», созданный по мотивам классической детской книги Эдуарда Успенского.

«Автор не понял, что это за персонаж — Чебурашка. Он сделал из него некоего „зубастика“, не понял, какова его пластика», — обратил внимание Норштейн.

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По его мнению, новый образ Чебурашки создали люди, которые не разбираются в изобразительном искусстве и не понимают отличие объемного персонажа от сконструированного на компьютере.

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«А на самом деле все это мелочь и бессмыслица», — констатировал собеседник издания.