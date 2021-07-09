Мультипликатор назвал «мракобесием» запрет мультфильмов

В России запретили несколько аниме и мультфильмов, назвав их вредными для психики детей. Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин в интервью ИА НСН прокомментировал эти решения.

По словам режиссера, существует оправданная жестокость в кинематографе, которая необходима по законам драматургии. Он привел в пример мультфильм «Бэмби», в котором также есть жестокость и драма (мать олененка Бэмби убивают охотники), но это необходимо, чтобы в финале восторжествовала любовь.

Бардин предложил не запрещать мультфильмы, в которых есть сцены жестокости, а ставить на них возрастную маркировку.

«Нужна только маркировка по возрасту, а в принципе это все мракобесие и идиотизм, который я наблюдаю в последнее время. Жестокость бывает необходима по драматургии. Понимаете, если делать фильм о Зое Космодемьянской и не повесить ее, не будет фильма, мы ей сочувствовать не будем. Если это необходимо по драматургии, по той цели, которую ставит себе режиссер, если это оправданная жестокость, это возможно, бессмысленная жестокость ни к чему», — пояснил он.

Ранее Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге запретил в РФ ряд мультфильмов. Суд посчитал, что сцены жестокости в этих мультфильмах могут причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей.