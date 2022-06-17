Мультимедийная выставка появится в Останкино в память о Лысенко

Фотовыставка «Анатолий Лысенко: более полувека на ТВ» откроется в Останкино в день памяти журналиста, 20 июня. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Фотографии будут сопровождаться QR-кодами в рамках проекта «Разговор с Анатолием Лысенко». Также зрители смогут познакомиться с цитатами из книги журналиста.

Для создания экспозиции использовались материалы из его личного архива, а также из архивов Международной академии телевидения и радио, ТАСС, МИА «Россия сегодня» и других источников.