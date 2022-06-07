Мультимедийная выставка-погружение о Петре I пройдет на ВДНХ

Проект «Россия-Моя история» 10 июня запустит новую мультимедийную выставку-погружение о Петре I. Ее можно будет до конца сентября 2022 года.

Выставку-погружение «Петр Великий. Рождение империи» приурочили к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. Над проектом почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», а также ведущие историки страны, специалисты по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии.

Экспозицию создали в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут посетители смогут изучить эпоху Петра I с помощью современных технологий. В каждом зале установили датчики, позволяющие взаимодействовать с интерактивными инсталляциями. Экспозицию сформировали из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука.

В 18 залах на площади около 2,5 тысячи квадратных метров расположили 10 ключевых тематических зон выставки. Все они объединены единой линией ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Посетители узнают о развитии государственности, новом слове в дипломатии, создании гражданского общества, реформах в области науки и образования, инновационных технологиях, а также культуре и быте. Персональный бейдж сделает путешествие по выставке индивидуальным, а уникальный цифровой экспозиционный комплекс поможет стать соучастником событий трехсотлетней истории.

Посетить выставку можно бесплатно в период с 10 по 30 июня. Экспозиция будет открыта с 11:00 до 20:00, кроме понедельника и вторника. Мультимедийная выставка-погружение продлится до сентября 2022 года.