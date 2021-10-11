Мультимедийная выставка копий икон открылась в Русском музее

В Русском музея открылась электронная экспозиция «Неделя Покрова», которая посвящена церковному празднику Покров Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, экспозиция будет открыта до конца октября. Она основана на работах из музейной коллекции древнерусского и декоративно-прикладного искусства.

«Мы все привыкли к динамической картинке, восприятие наше изменилось. Поэтому мультимедиа помогает погрузиться в эту атмосферу и изучить средневековое искусство», — обратила внимание ведущий специалист по научно-просветительской деятельности музея Мария Руденская.