Культура 25 мая 2023, 20:34 Мультфильмы Хаяо Миядзаки удалят из российских онлайн-кинотеатров Мультфильмы Хаяо Миядзаки перестанут показывать в онлайн-кинотеатрах России YouTube

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Пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня станут недоступны анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не продлил права на показ, сообщил ТАСС.

«Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютора истекают, им не удалось их продлить», — сказал собеседник агентства.

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На страницах мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились уведомления, что картины можно посмотреть до 31 мая.

Речь идет о фильмах «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и других. Сейчас их можно купить на «Кинопоиске» за 1 рубль.

Телеканал Disney объявил о прекращении вещания в России с декабря 2022 года. Такое решение руководство канала приняло на фоне санкции против России. Также сообщалось о том, что будут изъяты права на мультфильмы и сериалы. Место Disney в эфире занял новый канал «Солнце».