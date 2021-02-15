Мультфильм «Семейка Крудс 2: Новоселье» стал лидером проката в США

Мультфильм «Семейка Крудс 2: Новоселье», создателем которого является киностудия DreamWorks Animation, стал лидером по кассовому сбору анимированного кино в США, рассказал Variety.

Уточняется, что картина набрала порядка двух миллионов долларов за прошедшую неделю после появления в кинотеатрах. Всего лента собрала более 49 миллионов долларов с начала показа осенью прошлого года.

На втором месте находится релиз «Иуда и черный мессия». Сюжет фильма рассказывает про объединение «Черные пантеры», в котором участвовал Фред Хэмптон, написало ИА Nation News. Он получил большое число положительных отзывов. За первую неделю проката лента заработала в Штатах более двух миллионов долларов.

На третьем месте находится «Дьявол в деталях» от The Warner Bros. Это триллер, в котором сыграли известные во всем мире актеры Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.