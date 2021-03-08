Мультфильм «Райя и последний дракон» стал лидером кинопроката в России

Американский мультфильм «Райя и последний дракон» возглавил российский кинопрокат. За минувшие выходные картине удалось собрать более 220 миллионов рублей.

Мультфильм вышел на большие экраны в России 4 марта. По данным портала kinobusiness.com, за четыре дня лента собрала в прокате 220,4 миллиона рублей. Сюжет мультфильма разворачивается вокруг истории воительницы, которая собирает единомышленников для поиска последнего в мире дракона. Мифическое существо должно помочь команде одолеть могущественного врага.

Вторую строчку по кассовым сборам получил российский фильм «Пара из будущего». Работа Алексея Нужного собрала 152,2 миллиона рублей. События фильма происходят в 2040 году. Желающие развестись главные герои попадают в прошлое, где решают разлучить самих себя.

Тройку лидеров замкнул мультфильм «Том и Джерри», вышедший в кинопрокат 25 февраля. Картина собрала 110,5 миллиона рублей. История героев начинается с переезда Джерри в одну из гостиниц Нью-Йорка, где готовится некая важная свадьба. Организатор мероприятия приглашает Тома, чтобы тот помог избавиться от мышонка.