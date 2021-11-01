Мультфильм о Кощее стал самым популярным в российском прокате за минувшие выходные

Российский мультфильм режиссера Андрея Колпина «Кощей. Начало» стал самым популярным фильмом в российском прокате в минувшие выходные по данным сайта kinobusiness.com. Об этом написало ИА Nation News.

За выходные — с 28 по 31 октября — мультфильм собрал в кинотеатрах 34 миллиона рублей. Второе место по сборам занимает фильм Энди Серкиса «Веном-2», собравший 31 миллион рублей, а на третьем месте оказался мультфильм «Неисправимый Рон», собравший чуть больше 30 миллионов.

В «Кощее. Начало» Кощей выступает в роли положительного героя. Это супергерой-байкер, который должен спасти Дивноморское княжество от Белого призрака — чудовища, грозящего уничтожить весь мир.

Ранее в студии «Союзмульфильм» раскрыли подробности ремейка легендарного советского мультфильма «Ну, погоди!». Заяц в новой версии станет немного постарше, а Волк бросит курить. В остальном концепция мультфильма останется прежней.