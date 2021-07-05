Мультфильм «Маша и медведь» запустили по японскому ТВ

Впервые мультфильм «Маша и медведь» на японском телевидении показали еще в апреле этого года. Премьерный показ состоялся на платном детском телеканале Kids Station. Дополнительные серии мультфильма японские зрители смогут посмотреть уже в августе текущего года. Об этом сообщило агентство НСН.

На данный момент студия Animaccord, занимающаяся производством мультсериала, ведет переговоры с японскими коллегами. Они обсуждают вопрос расширения сети вещания российского мультфильма.

Впервые мультсериал «Маша и медведь» появился на экранах в 2009 году. Студия Animaccord запустила новый сезона мультфильма в июле 2020 года. Свежие серии проекта вышли в формате анимации 4К. Посмотреть «Машу и медведь» можно на 42 языках.

Ранее «Машу и медведь» номинировали на международную премию Global TV Demand Awards. Сериал стал единственным российским анимационным проектом, который попал в топ-5 самых популярных детских шоу во всем мире. YouTube наградил мультфильм пятью бриллиантовыми кнопками.