Мультфильм «Маша и Медведь» включили в топ-5 любимых детских программ в мире

Мультфильм «Маша и Медведь» оказался среди самых любимых детских развлекательных брендов в мире. История о девочке и добром жителе леса заняла место в первой пятерке списка, составленного Kidz Global.

Агентство изучило развлекательные бренды в разных регионах планеты, включая Европу и Латинскую Америку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

«В топ-5 <…> среди детей вошел российский мультсериал производства Animaccord «Маша и Медведь», — отметили в компании.

Международное агентство исследовало развлекательные бренды в апреле 2020 года, сделав выборку из 60 тысяч респондентов в 436 странах мира. Полученные ответы показали, что сериал «Маша и Медведь» находится в топ-5 любимых на всей планете среди аудитории девочек от 0 до шести лет. В Латинской Америке мультфильм пользуется популярностью как у мальчиков, так и у девочек аналогичного возраста. Такая же ситуация складывается и в Европе.

Мультсериал уже перевели на 39 языков. Он стал единственным российским многосерийным анимационным фильмом, удостоившимся четырех бриллиантовых «кнопок» — наград YouTube. На каналы мультфильма — русский, английский, испанский и португальский — подписаны более 10 миллионов пользователей. Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» намечена на 30 июля.