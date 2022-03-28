Мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова не получил «Оскар»
Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова не получил «Оскар»
Без «Оскара» остался короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского мультипликатора Антона Дьякова. Он был номинирован на премию американской киноакадемии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Победу одержал мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Американской академии киноискусств.
Ранее российский мультфильм был отмечен премией «Икар» и назван лучшим в категории короткометражек на фестивале «Короче».
В числе номинантов на «Оскар» также оказались картины «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса и «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза.
Ранее сообщалось, что американцы провели премию «Золотая малина», иначе именуемую «анти-Оскаром». Ее лауреатами становятся худшие актеры, фильмы и режиссеры. Антигероем премии стала постановка «Диана.Мюзикл». Она победила сразу в пяти номинациях. Среди них — «Худшая режиссерская работа» и «Худший сценарий». Жюри также отметило плохую работу актрис Жанны де Ваал и Джуди Кэй.