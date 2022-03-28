Мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова не получил «Оскар»

Без «Оскара» остался короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского мультипликатора Антона Дьякова. Он был номинирован на премию американской киноакадемии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Победу одержал мультфильм «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Американской академии киноискусств.

Ранее российский мультфильм был отмечен премией «Икар» и назван лучшим в категории короткометражек на фестивале «Короче».

В числе номинантов на «Оскар» также оказались картины «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса и «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза.

Ранее сообщалось, что американцы провели премию «Золотая малина», иначе именуемую «анти-Оскаром». Ее лауреатами становятся худшие актеры, фильмы и режиссеры. Антигероем премии стала постановка «Диана.Мюзикл». Она победила сразу в пяти номинациях. Среди них — «Худшая режиссерская работа» и «Худший сценарий». Жюри также отметило плохую работу актрис Жанны де Ваал и Джуди Кэй.