MTV определил лучшую песню года

Победительницей в номинации премии MTV Video Music Awards «Песня года» стала американская певица Оливия Родриго. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Это самый волшебный год в моей жизни», — призналась 18-летняя артистка во время вручения награды.

Она получила ее из рук легендарной певицы Мадонны. Отмечается, что свою победу Родриго посвятила «всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в спальне».

Вместе с Родриго за победу в номинации «Песня года» боролись Megan Thee Stallion и Cardi B с треком WAP, Дуа Липа с песней Levitating, южнокорейская кей-поп группа BTS с композицией Dynamite и рэперы из Silk Sonic с треком Leave The Door Open.